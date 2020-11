Roma, Fonseca: “La squadra gioca bene e vince”.

Queste le parole del tecnico Paulo Fonseca a Sky dopo la vittoria per tre reti a zero contro il Parma all’Olimpico



Una Roma che ha dominato e dato spettacolo, diamo un 8 in pagella?

Si, abbiamo fatto un’ottima partita, principalmente nel primo tempo che abbiamo fatto tre gol e potevamo fare di più. La squadra ha avuto molti momenti. Il secondo tempo abbiamo gestito.

Tanti giocatori si stanno facendo rivalutare?

Non dipende da me. L’importante è che la squadra gioca bene e vince. Conta la Roma.

Si aspettava risposte offensive anche senza Dzeko?

“Dzeko è molto importante per noi, così come Smalling e Pellegrini, l’importante è aver cambiato giocatori ma non aver cambiato identità. Oggi abbiamo fatto una buona partita.

Si aspettava un Mkhitaryan così a questi livelli?

Come ho detto sempre è un giocatore intelligente, un grande professionista che può giocare in tante posizioni e l’atteggiamento che è un esempio. Non mi sorprende quello che sta facendo.

Mayoral deve entrare di più nella manovra?

Ha fatto una buona partita, sempre decisioni giuste. Un gol con un buon movimento, sta crescendo ed è in fiducia.

Su Tiago Pinto….

Tutti sappiamo del lavoro di Tiago Pinto in Portogallo. Con il Benfica ha fatto un grande lavoro. Siamo soddisfatti di averlo con noi.