Roma, in arrivo un nuovo sponsor tecnico?

La Roma è sempre alla ricerca di uno sponsor tecnico visto che ci sarà l’addio con la Nike quest’estate. Secondo il portale inglese sportspromedia.com, il produttore di abbigliamento sportivo Castore ha concluso un accordo di sponsorizzazione a un milione di sterline con il Wolverhampton e tratta con Roma e Newcastle. Questo brand è anche sponsor del tennista Murray e dei Rangers Glasgow. In ottica società prende sempre di più l’ipotesi di Stefano Scalera come direttore generale. L’attuale vice Capo di Gabinetto del Mef accetterà l’offerta di Fienga con il ruolo di direttore a partire dal nuovo anno. Scalera si occuperà del nuovo stadio e della parte finanziaria con un occhio al mercato.

Buone notizie per quanto riguarda il campo infatti gli esami effettuati da Spinazzola hanno escluso una lesione. dopo l’uscita dal campo nel corso del primo tempo contro il Genoa sostituito da Bruno Peres. Recuperato quindi per la sfida di campionato contro il Parma, in programma domenica 22 allo stadio Olimpico. Anche il giovane Riccardo Calafiori è pronto al rientro, dopo un lungo periodo per via della positività al Covid-19. Il terzino infatti è tornato ad allenarsi dopo l’esito negativo al tampone e tramite il suo profilo Instagram ha esclamato tutta la sua gioia con un “Finalmente”.