Roma, Zalewski:” Ora voglio ripagarti”

E’ arrivata l’ufficialità del rinnovo del giovane esterno classe 2002 della primavera di. Il classe 2002 si allena spesso anche con la prima squadra. L’italo-polacco, da qualche giorno positivo al Coronavirus, ha legato il proprio futuro alla Roma fino al 2024.E ha deciso di esternare tutta la sua felicità tramite un post su Instagram: “In un momento così delicato sono orgoglioso di comunicarvi che sarò legato a questi colori fino al 2024. Non vedo l’ora di tornare in campo e ripagare la fiducia della società. E’ arrivato quindi il rinnovo del giovane esterno polacco insieme al suo compagno di squadra Ciervo, altro giovane interessante della primavera di Alberto De Rossi e tenuto in considerazione da Fonseca insieme a Zalewski e Milanese. Fonseca che sta preparando la gara casalinga di domenica 22 tra squalifiche, infortuni e giocatori positivi. La squadra scenderà in campo con il solito 3-4-2-1 con dietro Mancini, Smalling, Ibanez, sugli esterni ecco recuperato Spinazzola con Bruno Peres a destra. A centrocampo vista l’assenza di Pellegrini ci saranno Veretout e Cristante con il solito trio vincente della gara di Genoa Mkhitaryan, Pedro e Borja Mayoral. Tornano nella lista dei convocati Calafiori, Diawara e Carles Perez per la sfida contro il Parma di Liverani, Gervinho e compagni.