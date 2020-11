Sassuolo Covid-19: Djuricic, Haraslin e Ricci tornano negativi

Il Sassuolo torna a sorridere: Djuricic, Haraslin e Ricci negativi al Coronavirus dopo l’ultimo tampone. Roberto De Zerbi recupera tre elementi della rosa in vista del match di domenica contro il Verona, anche se per gli ultimi due si attende ancora l’idoneità.

Sassuolo Covid-19: arrivano buone notizie

Si svuota completamente l’infermeria del Sassuolo Covid-19: gli ultimi tamponi effettuati a Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Federico Ricci hanno dato esito negativo. I tre giocatori si trovano in isolamento dallo scorso 3 novembre e da allora non hanno potuto allenarsi con la squadra: per loro solo tanto lavoro da casa in vista del rientro in gruppo, effettivamente poi avvenuto.

Una buona notizia anche per il tecnico Roberto De Zerbi, che dovrebbe averli a disposizione per la delicata trasferta veneta al ‘Bentegodi’ domenica pomeriggio: finora l’idoneità è arrivata solo per il calciatore serbo Djuricic, si attendono invece novità in tal senso anche per Haraslin e Ricci. Negativi, intanto, anche i due membri dello staff in precedenza positivi. Insomma, un recupero di lusso per i neroverdi, tornati a respirare l’aria di alta classifica con il secondo posto solitario a soli due punti di distacco dalla capolista Milan.

Sassuolo Covid-19, Djuricic torna a disposizione. Grande attesa vi era soprattutto per il ritorno del trequartista serbo, grande protagonista di questa prima parte di stagione con tre goal e un assist messi a referto nelle prime cinque giornate di campionato, prima che la positività al Covid-19 lo rendesse indisponibile.

Sassuolo Covid-19, il comunicato del Sassuolo su Djuricic e gli altri componenti del gruppo squadra:

“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che Filip Djuricic ha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid-19 il cui esito ha confermato la negativizzazione; a seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nella giornata odierna il calciatore ha già lavorato con il gruppo. Sono negativizzati anche i due membri dello staff. Per Lukas Haraslin, nel rispetto del protocollo federale, sono in via di completamento le visite di controllo.”