Serie A, Sassuolo Udinese dove vedere: streaming e diretta tv su Sky. Torna la Serie A e si parte subito forte: Sassuolo a caccia della vetta momentanea in Serie A, di fronte l’Udinese: tutto sulla gara del Mapei Stadium e le info per Sassuolo Udinese dove vedere in tv e streaming gratis.

Torna finalmente la Serie A e si parte subito forte con un match che promette emozioni pure. Al Mapei Stadium il Sassuolo ospita l’Udinese. Una vetta momentanea, ma il Sassuolo può veramente sognare grandi cose nel match di questa sera, che aprirà la settima giornata di Serie A. Contro l’Udinese, infatti, possibile balzo come prima della classifica per la squadra di De Zerbi. Dopo aver battuto il Napoli, il Sassuolo si trova a quattordici punti in classifica, a -2 dalla capolista Milan: in attesa della gara contro i rossoneri, il lanciatissimo team neroverde può dare una scossa alla Serie A, continunando a stupire ogni tifoso d’Italia. In questa pagina tutto quello che c’è da sapere sul match del Mapei Stadium Sassuolo Udinese: dalle curiosità sulla gara fino alle indicazioni per Sassuolo Udinese dove vedere in diretta tv e streaming su Sky.

Sassuolo Udinese: Info Canale Tv e Streaming

Partita: Sassuolo Udinese

Data: 6 novembre 2020

Orario: 20:45

Canale tv: Sport Serie A Sky Sport Serie A

Streaming: Sky Go e Now Tv

Sassuolo Udinese dove vedere: streaming e diretta tv

Sassuolo Udinese dove vedere in tv e streaming? Sassuolo Udinese sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky sul canale Sky Sport Serie A (ch. 201 SAT e ch.473 DTT) a partire dalle ore 20:00. Telecronaca affidata a Federico Zancan e Giancarlo Marocchi, con i contributi da bordocampo di Marco Nosotti. Clicca qui per conoscere i telecronisti di Serie A della 7a giornata su Sky e DAZN.

Sassuolo Udinese, gara della settima giornata di Serie A, sarà trasmessa anche in diretta streaming. Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go. Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.