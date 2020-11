Sentenza Juventus Napoli – Nel weekend si è conclusa la settima giornata di Serie A. Nelle parti alte della classifica hanno faticato quasi tutte e il Napoli e la Roma, grazie ai pareggi di Milan, Sassuolo, Juventus, Lazio, Atalanta e Inter, hanno approfittato di questi passi falsi e hanno scalato posizioni.

E proprio Napoli e Roma oggi attendevano la decisione della Corte d’Appello Federale riguardo i casi Juventus-Napoli ed Hellas Verona-Roma, gare perse 3-0 a tavolino per motivi diversi.

Per quanto riguarda il Napoli facciamo un piccolo riassunto di tutta la faccenda. La partita Juventus-Napoli, gara valida per la terza giornata d’andata di Serie A, era prevista per domenica 4 ottobre alle ore 20:45. Il match però non si disputò mai perché il Napoli non si presentò all’Allianz Stadium: l’ASL Napoli 1 bloccò la squadra partenopea poiché nel gruppo squadra erano presenti due calciatori, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas, positivi al Coronavirus . Nonostante il blocco dell’ASL locale, la Lega Serie A decise di non rinviare la partita e quindi, visto che la Juventus si presentò allo Stadium, il Giudice Sportivo decretò il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione in classifica al Napoli.

Il Napoli, a quel punto, ha subito preparato il ricorso, affidandosi all’avvocato Mattia Grassani, e oggi la Corte d’Appello si è espressa a riguardo. L’avvocato Piero Sandulli ha confermato la scelta del Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea: 3-0 a tavolino alla Juventus e punto di penalizzazione in classifica per il Napoli. La società partenopea però non ha nessuna intenzione di fermarsi ed è già pronta a continuare la propria battaglia presso gli organi giudicanti del CONI.

Intanto, la classifica di Serie A non cambia: il Napoli mantiene il terzo posto a pari merito con la Roma con 14 punti a -1 dal Sassuolo secondo e -3 dal Milan capolista e con proprio la Juventus subito sotto con 13 punti insieme all’Atalanta.

Sentenza Juventus Napoli, nota ufficiale FIGC

“La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre.

Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus”.