Serie A DAZN 8a giornata: gare trasmesse (anche DAZN1)

Serie A DAZN 8a giornata: le gare trasmesse (anche DAZN1). La nuova stagione della Serie A è appena iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Le emozioni della DAZN Serie A proseguono anche durante il quarto ed ultimo weekend di novembre con l’ottava giornata di andata.

Ottava giornata di campionato della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo Juventus-Cagliari, in programma questa sera, sabato 21 novembre, alle ore 20:45 all’ Allianz Stadium di Torino: tre pareggi nelle ultime quattro partite prima della sosta per la Juventus di Andrea Pirlo, ancora alla ricerca di continuità e di una nuova identità. Ostacolo tutt’altro che facile il Cagliari di Di Francesco, una delle squadre più in forma, con tre successi nelle ultime quattro. Chi avrà la meglio nel Saturday Night?

Serie A DAZN, le gare trasmesse domenica. Domenica 22 Novembre doppio appuntamento sull’applicazione Dazn. Si parte alle 12:30 con il lunch match dello Stadio Artemio Franchi Fiorentina-Benevento: inizia una nuova era a Firenze, o meglio, ricomincia l’era di Cesare Prandelli. Il tecnico bresciano è tornato a distanza di dieci anni dall’ultima volta sulla panchina viola, dove aveva lasciato ottimi ricordi: il nuovo debutto è contro il Benevento di Filippo Inzaghi, reduce da ben quattro sconfitte consecutive. Nella stessa giornata, ma alle 15:00, in programma l’ultimo match del turno Inter-Torino: due pareggi nelle ultime due per l’Inter di Conte, che riparte dopo la sosta con lo stesso obiettivo: trovare continuità per tenere il passo del gruppo di testa. Test delicato contro il Torino di Giampaolo, che ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Andiamo a scoprire insieme le gare trasmesse e il Palinsesto Serie A DAZN relativo all’ottava giornata di campionato.

Serie A DAZN 8a giornata: match trasmessi (anche su DAZN1)

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il palinsesto delle gare dell’ 8a giornata Serie A DAZN.



Sabato 21 Novembre 2020

Ore 20.45 Serie A 8a Giornata: Juventus vs Cagliari – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dall’Allianz Stadium di Torino

Domenica 22 Novembre 2020

Ore 12.30 Serie A 8a Giornata: Fiorentina vs Benevento – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.20) dallo Stadio Franchi di Firenze

Ore 15.00 Serie A 8a Giornata: Inter vs Torino – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.40) dallo Stadio San Siro di Milano

