Serie A, dove vedere Hellas Verona Sassuolo: diretta tv e streaming

Dove vedere Hellas Verona Sassuolo: verso il match

In questo ottavo turno del campionato di Serie A l’Hellas Verona allenato da Ivan Juric ospiterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi per un match che premette spettacolo e tanti gol. Le due squadre sono in un momento di forma smagliante in questo campionato e la loro crescita sta proseguendo negli anni con dei progetti tecnici ben delineati, una identità di gioco volta al bel calcio ma anche ai risultati. Il Sassuolo si trova attualmente al terzo posto in classifica (dopo la vittoria della Juve nell’anticipo del sabato sera) ed è reduce dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese. L’Hellas Verona si trova, invece, al nono posto in classifica (ma a soli 3 punti di distacco dal Sassuolo) ed è reduce dal pareggio per 2 a 2 ottenuto contro il Milan, nonché la squadra attualmente in testa al campionato. Due squadre propositive che tendono a realizzare molti gol ma non solo: basti pensare che l’Hellas è attualmente la miglior difesa del campionato con soli 5 gol subiti.

Dove vedere Hellas Verona Sassuolo: l’orario del match

La sfida tra Hellas Verona e Sassuolo andrà in scena Domenica 22 Novembre alle ore 15:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà il Bentegodi di Verona.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Hellas Verona Sassuolo

La partita in questione verrà trasmessa da Sky. Il match sarà visibile in tv su Sky Sport (canale 253 del decoder satellitare e 484 del digitale terrestre). La diretta streaming del match sarà offerta da Sky e resa disponibile agli abbonati tramite l’app di Sky Go, accessibile da pc, smartphone e tablet. Inoltre il match sarà visibile su Now Tv. La telecronaca del match è affidata ad Antonio Nucera con Fernando Orsi al commento tecnico.