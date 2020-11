Serie A, dove vedere Napoli Milan streaming e diretta tv

Serie A, ecco dove vedere Napoli Milan in streaming e in tv.

Allo Stadio San Paolo va in scena Napoli – Milan, big match dell’ottava giornata di Serie A.

La sfida tra Napoli e Milan vedrà la terza forza del campionato ospitare la capolista e provare a raggiungerla. Il Napoli infatti è al terzo posto in classifica a 14 punti insieme alla Roma. I partenopei si sono subito rialzati dopo la sconfitta interna subita ai danni del Sassuolo e hanno vinto sia in Europa League contro il Rijeka sia in campionato in casa del Bologna.

Il Milan invece ha rischiato molto nell’ultima giornata. I rossoneri, primi in classifica con 17 punti, hanno rimontato due reti all’Hellas Verona e il gol del definitivo 2-2 è arrivato al 93′ grazie a un gol del solito Zlatan Ibrahimovic. Che la brutta sconfitta per 3-0 contro il Lille al San Siro abbia fatto vacillare tutte le sicurezze del Milan? La prova contro il Napoli servirà per far capire che i rossoneri non sono lì sopra per caso.

I precedenti tra Napoli e Milan sorridono agli azzurri: il Milan non vince al San Paolo da dieci anni e in quell’occasione il gol del 2-0 (la partita finì 1-2) lo segnò proprio Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri però hanno vinto le ultime cinque partite giocate in trasferta in Serie A e non perdono in campionato da marzo con numeri pazzeschi dal post lockdown (14 vittorie e 5 pareggi).

Il fischio d’inizio di Napoli – Milan è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà Paolo Valeri.

Dove vedere Napoli Milan tv

Il big match dell’ottava giornata di Serie A tra Napoli e Milan sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match sono Sky Sport (canale 251 satellite), Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canale 202, canale 483 digitale terrestre). Per seguire la partita in alta definizione bisognerà collegarsi ai canali Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre) e Sky Sport Serie A HD (canale 241, 473 digitale terrestre).

Dove vedere Napoli Milan streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Napoli – Milan anche in streaming su Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per chi non vuole proprio perdersi le emozioni del grande match di Serie A c’è anche Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport e scaricando l’applicazione potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.