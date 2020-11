Serie A, gli infortunati dell’8ª giornata e i tempi di recupero

Si ritorna in campo, dopo la sosta Nazionali, per l’ottava giornata di Serie A che prenderà il via sabato alle ore 15 con la sfida tra Crotone e Lazio. Turno che poi terminerà domenica sera alle ore 20:45 con il big match del San Paolo tra Napoli e Milan. Tutti gli appassionati, i tifosi e i fantallenatori sperano di rivedere in campo tutti i migliori calciatori di ogni club. Sono, però, diversi i calciatori che si sono dovuti fermare, negli ultimi giorni, perché positivi al coronavirus, per noie fisiche, mentre altri proveranno il recupero in extremis. Ecco di seguito un’elenco di tutti i calciatori infortunati, squadra per squadra, e i tempi di recupero.

Serie A – 8ª giornata: gli infortunati

ATALANTA:

Caldara – Operato al tendine rotuleo (Rientro inizio gennaio);

Malinovskyi – Positivo al coronavirus (Da valutare).

BENEVENTO:

Iago Falque – Problema fisico (Rientro fine novembre);

Tuia – Frattura allo zigomo (Rientro inizio dicembre).

BOLOGNA:

Dijks – Operato al piede (Rientro metà dicembre);

Santander – Operato al ginocchio (Rientro fine febbraio);

Skov Olsen – Operato per frattura di una vertebra (Rientro inizio dicembre).

CAGLIARI:

Ceppitelli – Problema muscolare (Da valutare);

Faragò – Problema muscolare (Rientro fine novembre);

Godin – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Luvumbo – Problema muscolare (Rientro fine novembre);

Lykogiannis – Distrazione al polpaccio (Rientro metà dicembre);

Pinna – Lesione al collaterale mediale (Rientro fine novembre).

CROTONE:

//

FIORENTINA:

//

GENOA:

Cassata – Lesione al retto femorale (Rientro inizio dicembre);

Criscito – Fastidio al ginocchio (Rientro fine novembre);

Pjaca – Lesione miofasciale al bicipite femorale (Rientro inizio dicembre);

Zappacosta – Lesione al retto femorale (Rientro fine novembre).

INTER:

Brozovic – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Kolarov – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Padelli – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Pinamonti – Problema alla caviglia (Da valutare);

Sensi – Problema muscolare (Rientro fine novembre);

Vecino – Operato al ginocchio (Rientro inizio gennaio).

JUVENTUS:

Bonucci – Affaticamento all’adduttore (Rientro inizio dicembre);

Chiellini – Lesione muscolare (Rientro metà dicembre);

Ramsey – Lesione al retto femorale (Rientro fine novembre).

LAZIO:

Escalante – Problema muscolare (Rientro fine novembre);

Luiz Felipe – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Milinkovic-Savic – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Proto – Operato al braccio (Rientro metà dicembre);

Vavro – Pubalgia (Rientro indefinito).

MILAN:

Leao – Lesione al bicipite femorale (Rientro metà dicembre).

NAPOLI:

Hysaj – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Osimhen – Lussazione alla spalla (Da valutare);

Rrahmani – Positivo al coronavirus (Da valutare).

PARMA:

Mihaila – Operato per sports ernia (Rientro fine novembre);

Valenti – Lesione all’adduttore (Rientro metà dicembre).

ROMA:

Boer – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Dzeko – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Fazio – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Kumbulla – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Pastore – Operato all’anca (Rientro fine novembre);

Santon – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Zaniolo – Operato per rottura del crociato (Rientro marzo 2021).

SAMPDORIA:

Keita – Lesione al bicipite femorale (Rientro fine dicembre).

SASSUOLO:

Caputo – Problema all’adduttore (Rientro fine novembre);

Chiriches – Problema ai flessori (Rientro fine novembre);

Defrel – Problema fisico (Rientro fine novembre);

Magnanelli – Problema fisico (Rientro fine novembre);

Romagna – Lesione al tendine rotuleo (Rientro metà dicembre).

SPEZIA:

Bartolomei – Frattura del piede (Rientro fine novembre);

Capradossi – Operato per rottura del crociato (Rientro gennaio 2021);

Dell’Orco – Trauma al quadricipite (Da valutare);

Ferrer – Problema muscolare (Da valutare);

Galabinov – Lesione al quadricipite (Rientro metà dicembre);

Ramos – Lesione al quadricipite (Rientro fine novembre);

Sena – Lesione al polpaccio (Rientro inizio dicembre);

Verde – Lesione all’adduttore (Rientro inizio dicembre);

Zoet – Lesione all’adduttore (Rientro gennaio 2021).

TORINO:

Baselli – Operato per rottura del crociato (Rientro fine novembre);

Izzo – Contusione al ginocchio (Rientro fine novembre).

UDINESE:

Coulibaly – Problema fisico (Da valutare);

Prodl – Problema muscolare (Da valutare);

Walace – Problema al quadricipite femorale (Rientro fine novembre).

VERONA:

Benassi – Lesione al gemello (Rientro inizio dicembre);

Faraoni – Lesione al soleo (Rientro fine novembre);

Favilli – Lesione al semitendinoso (Rientro fine novembre);

Gunter – Lesione al bicipite femorale (Rientro fine novembre);

Lazovic – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Lovato – Lesione all’adduttore (Rientro inizio dicembre);

Ruegg – Lesione al bicipite femorale (Rientro inizio dicembre);

Vieira – Lesione al bicipite femorale (Rientro inizio dicembre).