Serie A, la moviola di Juventus-Cagliari: ecco tutti gli episodi dubbi

All’Allianz Stadium si sono affrontate, per l’ottava giornata del campionato di Serie A, Juventus e Cagliari. Nel match del sabato sera tutti si aspettavano un cambio di rotta da parte della formazione guidata da Andrea Pirlo, dopo il pareggio subito al 95′ con la Lazio, e così è stato. Gli uomini in casacca bianconera si sono portati sul 2-0 nel primo tempo per poi concludere l’incontro con lo stesso risultato e senza subire nemmeno un tiro in porta. Però, non sono mancati gli episodi dove è intervenuto il Var. Ecco di seguito la moviola del match e l’analisi degli episodi.

Serie A, Juventus-Cagliari: la moviola

Il match è stato diretto: dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli, gli assistenti Vivenzi e Bresmes, il quarto uomo Dionisi, al VAR Mariani e all’ AVAR Valeriani. Ecco di seguito gli episodi da MOVIOLA del match:

11′ GOAL ANNULLATO JUVENTUS – Federico Bernardeschi segna con il sinistro dopo l’appoggio di Alvaro Morata. La rete di Bernardeschi però viene annullata giustamente per fuorigioco, infatti Morata era più avanti di tutti.

32′ AMMONIZIONE RABIOT – Il primo cartellino del match è per il centrocampista francese.

35′ AMMONIZIONE TRIPALDELLI – Prima ammonizione anche per il Cagliari. Intervento duro dell’ex Juve su Juan Cuadrado a pochi metri dal limite dell’area.

53′ AMMONIZIONE DANILO – Sugli sviluppi di un corner per la Juve, il Cagliari scappa in contropiede e arriva il tattico di Danilo su Ounas per sventare il contropiede.

54′ AMMONIZIONE ARTHUR – Pochi secondi dopo l’ammonizione di Danilo arriva anche l’ammonizione per Arthur. Maresca sanziona il centrocampista brasiliano per un fallo in mezzo al campo.

68′ GOAL ANNULLATO CAGLIARI – Corner battuto corto, cross in mezzo e Klavan di testa gonfia la rete. Tutto fermo per fuorigioco: al momento dello scambio, Marin è oltre la linea dei difensori bianconeri.

73′ AMMONIZIONE SOTTIL – L’esterno italiano, in prestito dalla Fiorentina, perde palla in mezzo al campo e Dybala fugge in velocità. Il giocatore del Cagliari prova a fermare la ripartenza e stende l’argentino, non ci sono dubbi è giallo.