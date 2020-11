Spezia-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – Una partita da non sottovalutare quella tra Spezia e Atalanta: due squadre che si stanno comportando abbastanza bene in campionato. Da una parte i liguri che vogliono conquistare altri punti per avvicinarsi alla salvezza; dall’altra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini che hanno bisogno di un colpo esterno per rimanere agganciati al treno delle prime tre. Analizziamo le probabili formazioni

Spezia-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Italiano e Gasperini

Qui Atalanta – Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2. Toloi, Djimsiti e Romero a comporre la difesa orobica, Hateboer confermato sulla destra con il rientrante Robin Gosens, il duo Pessina-Freuler a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco, considerando anche l’assenza di Ruslan Malinovskyi (causa Covid), sarà presente Gomez sulla trequarti a sostegno di Miranchuk e Zapata.

Qui Spezia – Per quanto riguarda lo Spezia, 4-3-3 con il tridente formato da Gyasi, Nzola e Agudelo a comporre la fase offensiva. Occhi puntati su Ricci che può dare quantità e qualità a centrocampo. Chiavi della difesa al quartetto composto da Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni.

Spezia-Atalanta probabili formazioni