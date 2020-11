Sky, stanchi di spendere troppo? Ecco come vedere Calcio e Sport a prezzi ridotti

In questi ultimi mesi, la famosissima pay tv Sky, è stata al centro delle attenzioni per non aver agevolato a dovere i propri abbonati durante il lockdown. Sky ha dovuto far fronte a tante disdette di abbonamento, dato che le agevolazioni per la propria clientela non sono arrivate, nonostante la regolare programmazione non fosse messa in atto dall’azienda. Gli abbonati si aspettavano una riduzione dei costi dell’abbonamento, dato che con i campionati fermi, le partite non potevano essere trasmesse. Sky andò avanti senza particolari offerte, inserendo in programmazione match datati. Ciò ha fatto infuriare molte persone, le quali hanno abbandonato la pay tv. Ora però, i campionati sono in corso e molti appassionati di calcio non intendono più spendere tanti soldi per il servizio tv offerto dalla piattaforma a pagamento. In questo momento, lo streaming gioca dunque un ruolo fondamentale, dato che con questo tipo di servizio, i tifosi saranno in grado di vedere i match della propria squadra del cuore direttamente dal proprio dispositivo. il tutto a un costo ridotto.

La soluzione migliore è senza dubbio NOW Tv, la streaming tv di Sky dov’è possibile usufruire di tutti i servizi calcistici offerti da Sky senza stipulare un vero e proprio abbonamento. Infatti, NOW Tv garantisce la visione di tali eventi a un prezzo pari a 29,99€ ogni trenta giorni. Attraverso NOW Tv è possibile l’attivazione di altri pacchetti come Cinema, Serie Tv e intrattenimento grazie a un prezzo di rinnovo di 9,99€. Il pacchetto completo per tutti e tre i ticket sarà pari a 19,99€. Insomma, l’unica soluzione legale per vedere le partite della vostra squadre del cuore a costi accessibili, è senza dubbio NOW Tv, la quale potrà essere visibile pure in tv grazie a Smart TV o console per videogiochi.