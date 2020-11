SQUALIFICATI OTTAVA GIORNATA SERIE A, ECCO TUTTE LE DECISIONI – Giornata più serena per gli arbitri e i direttori di gara in questa giornata di campionato, dove non si sono registrati errori clamorosi o proteste veementi da parte di alcuna squadra della nostra Serie A. Il Giudice sportivo, in ogni caso, ha emesso le sue sentenze in merito agli espulsi ed ammoniti della settima giornata, squalificando i calciatori che hanno ricevuto sanzioni.

Squalificati ottava giornata Serie A, ecco la lista dei calciatori sanzionati

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO

Augello (Sampdoria): per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Luperto (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Tonelli (Sampdoria): quinta sanzione, già diffidato. Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

SECONDA SANZIONE

Tameze (Hellas Verona)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

TERZA SANZIONE

Ceccherini (Hellas Verona)

Djimsiti (Atalanta)

Vidal (Inter)

Danilo (Bologna)

SECONDA SANZIONE

Akpa Akpro (Lazio)

Caldirola (Benevento)

Cataldi (Lazio)

Dominguez (Bologna)

Estevez (Spezia)

Ferrari (Sassuolo)

Lovato (Hellas Verona)

Lautaro Martinez (Inter)

Milenkovic (Fiorentina)

Pezzella (Parma)

Pussetto (Udinese)

Schouten (Bologna)

Zajc (Genoa)

PRIMA SANZIONE

Bennacer (Milan)

Agudelo (Spezia)

Bereszinsky (Sampdoria)

Bentancur (Juventus)

Pedro Pereira (Crotone)

De Vrij (Inter)

Maggio (Benevento)

Nuytinck (Udinese)

Bastoni (Spezia)

Adrien Silva (Sampdoria)

Ricardo Rodriguez (Torino)

Traoré (Sassuolo)

Improta (Benevento)

Verdi (Torino)

Belotti (Torino)

Cuadrado (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

PRIMA SANZIONE (E AMMENDA DI 2000 euro)

Ribery (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area avversaria.

Vulic (Crotone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area avversaria.

ALLENATORI

AMMONITI

SECONDA SANZIONE: Maran (Genoa)

PRIMA SANZIONE: Juric (Hellas Verona)