SQUALIFICATI SETTIMA GIORNATA SERIE A, ECCO TUTTE LE DECISIONI – Non c’è pace per gli arbitri della nostra Serie A, dopo alcune decisioni ancora contestate come i rigori dati a Sassuolo e Lazio, e continuano a piovere le critiche per gli ufficiali di gara. Le parole di Marotta fanno discutere, ed anche le risposte di Rocchi e Rizzoli non si sono fatte attendere. In ogni caso, il giudice sportivo ha emesso le sue sentenze in merito alle decisioni prese dagli arbitri, comminando squalifiche ed ammende ai giocatori sanzionati: ecco il comunicato ufficiale.

Squalificati settima giornata Serie A, ecco la lista dei calciatori sanzionati

CALCIATORI ESPULSI

PER DUE GIORNATE DI GIOCO EFFETTIVO

Caprari (Benevento): per avere, al 27° del secondo tempo, a giuoco fermo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, proferito un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara.

PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO

Martinez Quarta (Fiorentina): per essersi reso responsabile di un grave fallo di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

PRIMA SANZIONE

Donnarumma (Milan)

Immobile (Lazio)

Ospina (Napoli)

Ranocchia (Inter)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

QUARTA SANZIONE (CON DIFFIDA)

Schiattarella (Benevento)

TERZA SANZIONE

Arslan (Udinese)

Theo Hernandez (Milan)

Lykogiannis (Cagliari)

Becao (Udinese)

Rincon (Torino)

Thorsby (Torino)

Toloi (Atalanta)

Caicedo (Lazio)

SECONDA SANZIONE

Hernani (Parma)

Castrovilli (Fiorentina)

Chabot (Spezia)

Cristante (Roma)

Ekdal (Sampdoria)

Glik (Benevento)

Goldaniga (Genoa)

Hoedt (Lazio)

Jankto (Sampdoria)

Danilo (Bologna)

Lazovic (Verona)

Lirola (Fiorentina)

Locatelli (Sassuolo)

Marrone (Crotone)

Veretout (Roma)

PRIMA SANZIONE

Barak (Verona)

Bartolomei (Spezia)

Bereszinsky (Sampdoria)

Bourabia (Sassuolo)

Caldirola (Benevento)

Cragno (Cagliari)

De Silvestri (Bologna)

Dzeko (Roma)

Estevez (Spezia)

Joao Pedro (Cagliari)

Hateboer (Atalanta)

Andreas Pereira (Lazio)

Ionita (Benevento)

Lovato (Verona)

Magnani (Verona)

Manolas (Napoli)

Nkoulou (Torino)

Quagliarella (Sampdoria)

Rabiot (Juventus)

Romero (Atalanta)

Schouten (Bologna)

Zaccagni (Verona)