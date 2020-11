Questa sera con l’anticipo (ore 20.45) Udinese-Sassuolo, partirà la settima giornata del campionato di Serie A, turno che non prevede il posticipo del lunedì sera per gli impegni delle Nazionali in giro per il mondo, che costringerà la massima serie a tornare in campo sabato 21 e domenica 22 novembre.

Nei tre anticipi del sabato nessuna big in campo e si comincerà con Cagliari-Sampdoria (ore 15), per proseguire con la sfida salvezza Benevento-Spezia (ore 18), per concludere con Parma-Fiorentina. Domenica ci sarà il piatto forte del weekend con il lunch match delle ore 12.30 che vedrà sfidarsi Lazio-Juventus, mentre alle ore 15 altra super sfida, ovvero Atalanta-Inter e dove in contemporanea si disputeranno anche le gare tra Genoa-Roma e Torino-Crotone. La giornata di campionato si concluderà con le ultime due sfide che vedranno scendere in campo Bologna-Napoli (ore 18) e Milan-Verona (ore 20.45).

Telecronisti Serie A, 7.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Sassuolo-Udinese, venerdì 6 novembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Giancarlo Marocchi

Cagliari-Sampdoria, sabato 7 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Luca Pellegrini

Benevento-Spezia, sabato 7 novembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Fernando Orsi

Parma-Fiorentina sabato 7 novembre ore 20.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Massimo Gobbi

Lazio-Juventus, domenica 8 novembre ore 12.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Atalanta-Inter, domenica 8 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Luca Marchegiani

Genoa-Roma, domenica 8 novembre ore 15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Roberto Cravero

Torino-Crotone, domenica 8 novembre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Lorenzo Minotti

Bologna-Napoli, domenica 8 novembre ore 18 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Milan-Verona, domenica 8 novembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Massimo Ambrosini