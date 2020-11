Dopo la tre giorni di coppe europee che per l’Italia ha dato risultati positivi con cinque vittorie, un pareggio (Milan) e un ko (Inter), tra sabato e lunedì la Serie A tornerà in campo per gli incontri della nona giornata. Si partirà domani con tre delle quattro squadre impegnate in Champions League: la prima a scendere in campo sarà alle ore 15 l’Inter in casa del Sassuolo, alle ore 18 sarà la volta della Juventus in trasferta contro il Benevento, mentre chiuderà il sabato (ore 20.45) l’Atalanta che ospiterà il Verona.

Domenica nel lunch match delle ore 12.30 ecco la quarta squadra italiana di Champions, ovvero la Lazio, che ospiterà l’Udinese, mentre alle ore 15 solamente due match solo in programma: Bologna-Crotone e Milan-Fiorentina. Alle ore 18 invece sarà la volta di Cagliari-Spezia, che farà da prologo al big match serale dove scenderanno in campo Napoli-Roma (ore 20.45). La nona giornata si chiuderà lunedì con due posticipi: alle ore 18.30 Torino-Sampdoria e alle 20.45 Genoa-Parma.

Telecronisti Serie A, 9.a giornata: il programma di Sky e DAZN

Sassuolo-Inter, sabato 28 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Benevento-Juventus, sabato 28 novembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Atalanta-Verona, sabato 28 novembre ore 20.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Dario Marcolin

Lazio-Udinese, domenica 29 novembre ore 12.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Roberto Cravero

Bologna-Crotone, domenica 29 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Luca Pellegrini

Milan-Fiorentina, domenica 29 novembre ore 15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Massimo Donati

Cagliari-Spezia, domenica 29 novembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Lorenzo Minotti

Napoli-Roma, domenica 29 novembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Massimo Ambrosini

Torino-Sampdoria, lunedì 30 novembre ore 18.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport Serie A 252)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Renato Zaccarelli

Genoa-Parma, lunedì 30 novembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Giancarlo Marocchi