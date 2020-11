Verso Spezia-Atalanta: De Roon, Gosens e Palomino verso il recupero

La sfida contro lo Spezia si sta avvicinando, e per l’Atalanta è tempo di ritornare alla vittoria dopo il pareggio (a due volti) conquistato con l’Inter a Bergamo. La sosta per le Nazionali non ha consentito alla Dea di lavorare con il gruppo al completo (ben 15 le convocazioni totali), ma con la Serie A di nuovo alle porte tutti faranno rientro alla base nerazzurra. Ecco il report odierno dei nerazzurri per quanto concerne gli allenamenti fatti in quel di Zingonia: tra recuperi di alcune pedine e programmi al Centro Bortolotti.

Il comunicato dell’Atalanta tra allenamenti odierni e programmi futuri in quel di Zingonia

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha diramato il classico comunicato giornaliero riguardante la seduta mattutina svolta in quel di Zingonia. La società comunica: “Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare il prossimo impegno di campionato, sabato 21 novembre contro lo Spezia a Cesena per l’8ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Anche oggi Marten De Roon, Robin Gosens e José Palomino hanno fatto una parte dell’allenamento con la squadra, mentre Caldara ha proseguito con le terapie. Domani, mercoledì 18 novembre, è in programma un’altra seduta al mattino: sempre al Centro Bortolotti a porte chiuse”.