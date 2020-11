ZAPATA POSITIVO AL COVID: NON C’È PACE PER IL GRIFONE – Il Genoa ha perso una brutta partita contro il Torino nel match disputatosi mercoledì a Marassi, suscitando nuova preoccupazione tra i tifosi rossoblu. Domani il Grifone è atteso dalla complicata sfida casalinga contro la Roma, e c’è la speranza di fare una grande partita per provare a racimolare punti importanti e dare continuità alla prestazione discreta contro la Sampdoria nel derby: è di poco fa, però, la notizia che l’esperto difensore colombiano Cristian Zapata è risultato positivo al Coronavirus. Davvero un duro colpo, per la banda di Maran.

Zapata positivo al Covid, ecco il comunicato del Grifone

Il Genoa, nel giro di tamponi effettuato ieri, ha rilevato la positività del suo calciatore, e l’ha confermato attraverso il seguente comunicato: “Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 6/11/2020 il difensore Cristian Zapata è risultato positivo al Covid 19. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti“. Davvero una brutta tegola per Maran, e soprattutto una brutta notizia per la squadra genovese che pensava di aver già dato abbastanza per quanto riguarda il virus, visto il focolaio che si era verificato a fine settembre all’interno del gruppo squadra. Quel focolaio aveva toccato ben 22 componenti del gruppo squadra, tra cui la quasi totalità dei calciatori: in quell’occasione, Zapata si era “salvato”, ma ora è caduto nella trappola del Covid. Per lo meno, il resto dei giocatori dovrebbe risultare negativo visto che quasi tutti hanno già contratto la malattia: in ogni caso, porgiamo gli auguri di pronta guarigione al calciatore colombiano.