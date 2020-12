L’Atalanta è concentrata sulla sfida di Udine, e l’obiettivo è chiaro: vincere per fare sia un passo importante in classifica che risollevare il morale in vista della sfida di Amsterdam contro l’Ajax (decisivo per gli ottavi di Champions). Ecco il riscontro fatto dalla stessa Atalanta Bergamasca Calcio tra ieri e il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia.

“Dopo un giorno di riposo, i nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la partita della 10ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 in programma domenica alle 15 contro l’Udinese alla Dacia Arena di Udine. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di Champions. Gollini ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra. Domani, venerdì 4 dicembre, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, è in programma un allenamento al pomeriggio”.

English version: “After a day of rest, the Nerazzurri returned to work this afternoon at the Centro Bortolotti in Zingonia to begin preparing for the match of the 10th matchday of the Serie A TIM 2020-2021 scheduled for Sunday at 3 pm against Udinese at the Dacia Arena in Udine. The team worked divided into two groups based on the minutes in the Champions League match. Gollini did part of the training with the team. Tomorrow, Friday 4 December, always at the Bortolotti Center and behind closed doors, an afternoon training session is scheduled”.