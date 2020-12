Dopo il pareggio conquistato contro il Midtjylland tra mille problemi (e punti interrogativi), l’Atalanta affronterà l’Udinese al Dacha Arena. Una partita dove entrambe le squadre hanno bisogno di punti per avvicinarsi ai propri obiettivi: i bianconeri per allontanarsi dalla zona retrocessione, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini per ritrovare serenità e avvicinarsi all’Europa. La Dea sta attraversando un periodo difficile, soprattutto sul piano degli infortunati. Troppe pedine non sono state a disposizione della squadra, e l’obbiettivo è quello di farli ritornare a pieno regime. Analizziamo la situazione attuale in casa Atalanta.

Atalanta, capitolo infortuni: ecco la situazione

Secondo quanto riportato da Fantacalcio.it, la situazione nerazzurra non è delle più tranquille: Pasalic ha un fastidio all’osso pubblico che potrebbe tenerlo lontano, quello di Gollini era stato solo un semplice spavento (tornerà subito a disposizione), Miranchuk e Malinovskyi sono ancora positivi al Covid e Lammers deve essere valutato dopo il problema alla caviglia (l’entità della questione verrà analizzata al Centro Bortolotti di Zingonia nei prossimi giorni). La trasferta di Udine sarà fondamentale ai fini della classifica: serve rifiatare i titolarissimi in vista della sfida finale contro l’Ajax in Champions, e allo stesso tempo non ci si può permettere di perdere altri punti in campionato.