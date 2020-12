Inter, Eriksen in partenza: si cerca uno scambio con il Bayern Monaco

Ormai il danese Christian Eriksen sta aspettando il mercato di gennaio per andare via dall’Inter visto che ormai il tecnico Antonio Conte non lo prende più in considerazione, facendolo entrare solo negli ultimissimi minuti come è successo contro Real Madrid, Sassuolo e Bologna, a risultato ormai acquisito nel bene o nel male.

Eriksen, ecco il possibile scambio con il Bayern Monaco

In queste ultime ore sono uscite delle voci importanti, secondo le quali nel mercato di riparazione il club nerazzurro vorrebbe fare uno scambio di prestiti con il Bayern Monaco, ed il giocatore interessato sarebbe il centrocampista francese Corentin Tolisso che fino all’inizio della scorso campionato con Jupp Heynckes era titolare inamovibile, ma dopo la rottura del legamento crociato che l’ha costretto a chiudere anzitempo la stagione, in questo scorcio di annata con il tecnico Hans-Dieter Flick sta trovando pochissimo spazio, passando molto tempo in panchina.

Il giocatore della nazionale francese campione del mondo 2018, sarebbe molto gradito ad Antonio Conte e che gli farebbe colmare la lacuna del centrocampista dove a lungo andare potrebbe pesare sull’andamento della stagione. Il classe ’94 che ricopre il ruolo di centrocampista centrale, è molto bravo nella fase difensiva con buone capacità di corsa, ma anche abile negli inserimenti nella fase offensiva e nel gioco areo. Insomma uno scambio che farebbe molto contento il tecnico nerazzurro, ora ci sarà da convincere il club tedesco.