Buone notizie in casa Milan dopo il primato in classifica in campionato: Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone per il Covid-19, potranno entrambi tornare in panchina già nella sfida di Europa League di domani contro il Celtic a San Siro.

Il tampone era stato effettuato nella giornata di martedì, visto che i protocolli per il Coronavirus impongono alle società impegnate nelle coppe di eseguire il tampone entro 48 ore dal match.

Il Milan ha comunicato la notizia direttamente sul proprio sito ufficiale e i canali social.

Si chiude quindi da imbattuto la breve parentesi di Daniele Bonera come allenatore ad interim al posto di Pioli: 2 vittorie e 1 pareggio, il trittico era molto difficile ma sono arrivati tre punti a Napoli (1-3), un pareggio nella trasferta francese di Europa League a Lille (1-1) e domenica la vittoria casalinga a San Siro contro la Fiorentina (2-0).

Pioli oggi dirigerà quindi l’allenamento e andrà anche in conferenza stampa insieme a Diego Dalot alle ore 14.

Milan secondo in classifica nel gruppo H di Europa League a 7 punti, dietro il Lille capolista a 8 punti e davanti allo Sparta Praga terzo a 6: la sfida con il Celtic già eliminato diventa cruciale per il passaggio del turno, visto che se lo Sparta dovesse perdere con i francesi e i rossoneri dovessero vincere, il Milan sarebbe già qualificato con un turno di anticipo.