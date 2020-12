Probabili formazioni Genoa-Juventus: ecco le scelte di Maran e Pirlo

Domenica pomeriggio alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, si disputerà il match Genoa-Juventus, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Partita molto delicata per i rossoblu del tecnico Rolando Maran che si trovano al penultimo posto insieme al Torino con sei punti, mentre i bianconeri di Andrea Pirlo sono terzi con il Napoli a venti punti e a -6 dalla capolista Milan.

Nell’ultimo turno di campionato il Genoa ha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Fiorentina facendosi raggiungere al 97′ da una rete di Milenkovic, invece la Juventus ha vinto il derby contro il Torino per 2-1 in rimonta con gol decisivo di Bonucci nel finale.

Probabili formazioni Genoa-Juventus: Maran con tanti indisponibili, Pirlo senza Morata squalificato

Qui Genoa: I rossoblu con il modulo 3-5-2 che vedrà ancora Paleari tra i pali (Perin dovrebbe recuperare per la panchina), trio difensivo da desta a sinistra formato da Goldaniga, Bani e Zapata; a centrocampo perno centrale Badelj, con Sturaro e Lerager interni, i quinti saranno Ghiglione e Luca Pellegrini. In attacco sicuro del posto Scamacca, mentre di fianco a lui ballottaggio Pandev-Shomudorov, con quest’ultimo favorito.

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Criscito, Marchetti, Melegoni e Parigini.

Qui Juventus: I bianconeri si presenteranno con il 4-4-2 dove ci sono alcuni ballottaggi in corso; in porta Szczesny, mentre il quartetto di difesa Cuadrado a destra, De Ligt e Bonucci centrali e Danilo o Alex Sandro a sinistra, a centrocampo sulle fasce Kulusevski e Chiesa o Bernardeschi, in mezzo Rabiot e Arthur o Bentancur, mentre la coppia offensiva Dybala-Ronaldo.

Indisponibili: Chiellini, Demiral e Morata (squalificato).

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Zapata; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Shomudorov, Scamacca.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.