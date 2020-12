Probabili formazioni Lazio-Napoli: le ultime da Formello e Castel Volturno

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico si disputerà il match Lazio-Napoli valevole per la 13.a giornata del campionato di Serie A; l’incontro sarà diretto dal fischietto scledense Daniele Orsato e che vedrà i due tecnici avere alcuni defezioni importanti. Il mister dei biancocelesti Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi, Fares, Lucas Leiva senza dimenticare il lungodegente Lulic, mentre il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso non potrà avere a disposizione tre attaccanti, ovvero lo squalificato L.Insigne e gli infortunati Osihmen e Mertens.

Probabili formazioni Lazio-Napoli: le scelte dei due allenatori

Qui Lazio: Solito modulo 3-5-2 per i capitolini con Reina confermato in porta, terzetto in difesa con Luiz Felipe in recupero (altrimenti pronto Patric), Hoedt e Radu; a centrocampo Escalante perno centrale con Milinkovic-Savic e Luis Alberto interni, mentre sulle fasce Lazzari e Marusic. Coppia d’attacco formata da Correa-Immobile.

Qui Napoli: Il 4-3-3 degli azzurri prevede Ospina in porta, quartetto difensivo con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui; in mezzo al campo Bakayoko centrale, a destra ballottaggio Fabian Ruiz-Elmas con lo spagnolo favorito, a sinistra Zielinski; tridente offensivo obbligato che vedrà Petagna al centro e ai suoi lati Politano e Lozano.

Probabili formazioni Lazio-Napoli

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Zielinski, Politano, Petagna, Lozano.