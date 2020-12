Probabili formazioni Sampdoria Milan: per i due tecnici un ballottaggio in attacco

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova (a porte chiuse), si disputerà il match Sampdoria-Milan, valevole per la 10.a giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, che sono ancora imbattuti, si trovano al comando con 23 punti a +5 sulla coppia Inter-Sassuolo, mentre i blucerchiati sono all’undicesimo posto con 11 punti anche se non vincono da quattro gare (due punti).

La Sampdoria del tecnico Claudio Ranieri scenderà in campo con il 4-4-2 che dovrebbe prevedere Audero tra i pali, il quartetto difensivo formato da Bereszynski ed Augello sulle fasce con Yoshida e Tonelli coppia centrale; a centrocampo Thorsby ed Ekdal in mezzo, mentre ai loro lati Candreva e Jankto, mentre in attacco affianco a Quagliarella ballottaggio tra Ramirez e Gabbiadini con quest’ultimo leggermente favorito. L’unico indisponibile è l’attaccante senegalese Keita che ne avrà ancora per una ventina di giorni.

Stefano Pioli farà scendere in campo il Milan con il 4-2-3-1 con G. Donnarumma in porta, Gabbia e Romagnoli centrali difensivi, Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, a centrocampo coppia Bennacer-Kessie davanti alla difesa, mentre i tre che dovrebbero giocare dietro l’unica punta Rebic, sono Saelemaekers, Calhanoglu e Hauge, con il norvegese in ballottaggio con Ibrahim Diaz.

Non saranno della sfida Kjaer, Ibrahimovic e Leao, con i tempi di recupero di tutti e tre ancora da verificare.

Probabili formazioni Sampdoria Milan

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.