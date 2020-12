Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena (a porte chiuse), si disputerà il match Spezia-Lazio, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. I liguri del tecnico Vincenzo Italiano hanno cominciato la stagione in maniera positiva grazie ai dieci punti conquistati che valgono un +4 sulla zona retrocessione, mentre i biancocelesti di mister Simone Inzaghi ancora devono trovare quella continuità avuta lo scorso anno e per ora si trovano all’ottavo posto con 14 punti.

Le possibili scelte dei due tecnici

Lo Spezia si dovrebbe schierare con il 4-3-3 con Provedel in porta, i centrali difensivi Erlic e Terzi, mentre ai loro lati due ballottaggi: a destra Sala-Ferrer, a sinistra Bastoni-Marchizza con i primi leggermente favoriti. A centrocampo invece il perno centrale sarà M.Ricci, a destra Estevez (in ballottaggio con Bartolomei) e Maggiore; il tridente offensivo formato da Gyasi, Nzola e Farias.

La Lazio con il suo classico 3-5-2 con un dubbio in porta tra Strakosha e Reina, il terzetto difensivo vedrà il ritorno di Luiz Felipe a destra con Acerbi al centro e Radu a sinistra, mentre il centrocampo a cinque con Lucas Leiva regista, interni Milinkovic-Savic e Luis Alberto e i quinti Lazzari e probabilmente Marusic, con quest’ultimo in ballottaggio con Fares. In avanti vicino a Immobile, spazio a Caceido che darà almeno inizialmente a Correa un pò di riposo.

Indisponibili Spezia: Zoet, Ramos , Dell’Orco, Galabinov, Leo Sena e Mattiello.

Indisponibili Lazio: Lulic e Muriqi.

Probabili formazioni Spezia-Lazio

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.