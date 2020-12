Roma, Fonseca: “Smalling e Veretout domani non ci saranno”

I giallorossi domani scenderanno in campo allo stadio Olimpico alle ore 15 dove affronteranno il Sassuolo di De Zerbi, che ha fatto un ottimo inizio di campionato. Partita difficile per la Roma di Fonseca anche viste le assenze in casa giallorossa. De Zerbi dovrà fare ancora a meno di Chiriches, Caputo e Defrel. Queste le parole del tecnico portoghese alla vigilia della sfida :



In una partita contro il Sassuolo, secondo e con valori tecnici elevati, recupererà Smalling e Veretout?

No, non sono pronti per la partita. Smalling si è allenato oggi con la squadra, sta meglio ma aspettiamo la prossima settimana. Veretout ho deciso di non rischiarlo per la gara di domani.

Uno tra Fazio e Kumbulla può rientrare dal 1′?

Vediamo domani. La verità è che non abbiamo molti difensori centrali in questo momento, Fazio e Kumbulla si sono fermati per tanti giorni e non sono al meglio.

Si aspettava che Smalling restasse fuori così a lungo? Pensa che l’infortunio di Smalling possa tramutarsi in qualcosa di più serio?

No. Ha questo problema al ginocchio, oggi ha iniziato ad allenarsi, si è sentito bene. Tornerà a breve. No. Ha questo problema al ginocchio, oggi ha iniziato ad allenarsi, si è sentito bene. Tornerà a breve. Pellegrini e Villar possono coesistere?

Giocheranno due tra loro e Diawara. Dopo l’anno scorso la Roma affronterà in maniera diversa il Sassuolo?

Roma e Sassuolo sono due squadre offensive e la squadra di De Zerbi ha vinto parecchie gare in esterna. Sarà una gara difficile con una squadra che sta bene. Ha avuto poco tempo per preparare la partita. Penserà all’attacco o alla difesa?

Abbiamo preparato una strategia offensiva e difensiva con tutti i momenti della gara. Sta pensando a una conferma di Calafiori?

Per me ha talento ed è ancora giovane quindi può migliorare. Per voi è il migliore al mondo ma questo non lo aiuta. Leggi anche: Serie A femminile, questo fine settimana si disputa la nona giornata Kumbulla – Fazio sarà la difesa di domani?

Vediamo.

E’ sorpreso dal Sassuolo. Competerete per un posto in Champions?

Il Sassuolo merita di stare là visto che stanno giocando molto bene. Il campionato ha 7-8 squadre molto forti. Giocherà Mirante o Pau Lopez?

Ho scelto il portiere per domani, non ho pensato alle prossime gare. I meriti sono più dell’allenatore o dei giocatori?

Dei giocatori. Quando si vince è facile. Per me è molto positivo che tutti possono aiutare la squadra.