Roma, Spinazzola: “E’ il mio inizio di stagione migliore”

Queste le parole a Sky di Leonardo Spinazzola, uno dei tanti protagonisti di Bologna – Roma, terminata con il risultato di 5 a 1 per la squadra di Fonseca.

Queste le sue parole:

Fonseca ha chiesto la partita perfetta e lo avete preso in parola…

Sì, è stato un primo tempo perfetto. Nel secondo tempo abbiamo abbassato i giri e loro con un altro modulo sono venuti a prendere l’uomo. Abbiamo avuto difficoltà ma dopo il vantaggio abbiamo mollato un po’ mentalmente.

Il motorino che ti porti dietro ha funzionato anche oggi, questo è il tuo miglior avvio di stagione di sempre?

Sì, anche con l’Atalanta non avevo iniziato così, avevo ingranato verso metà novembre. Spero di continuare, ancore è lunga, mancano 7 mesi e spero di continuare così.



Dalla famosa situazione hai dimostrato di essere al massimo e nel momento migliore della tua

carriera, una risposta sul campo…

Sì, da gennaio anche in alcune interviste ho ringraziato il mancato acquisto perchè mi ha dato una carica ulteriore, al livello psicologico e fisico. Ho cambiato tanto, dal dentista utilizzando il bite fino ad arrivare agli esercizi di posture. A partire da domani non faccio scarico ma mi alleno.

Siete consapevoli di non essere inferiori a nessuno?

Si. Siamo una grande squadra e ci conosciamo meglio rispetto all’anno scorso. Abbiamo un modulo che ci permette di fare bene anche con chi subentra dalla panchina. Abbiamo più consapevolezza ma sarà dura lottare con squadre di pari salvezza per la Champions