Serie A, dove vedere Inter Bologna: diretta tv e streaming

Dove vedere Inter Bologna: verso il match

Archiviata la nona giornata di campionato e dopo aver sconfitto il Borussia Mönchengladbach in Champions League, i nerazzurri si apprestano ad affrontare la decima giornata della Serie A TIM. In questo turno di campionato l’Inter di Conte ospiterà a San Siro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna è in piena emergenza per quanto riguarda le assenze (Mihajlovic dovrà fare a meno di Denswil, poli, Skov Olsen, Dijks, Orsolini e Santander), tuttavia Mihajlovic ha dichiarato che non snaturerà la squadra e confermerà il 4-2-3-1 (nell’occasione ha parlato anche di una possibile talpa presente all’interno dello spogliatoio). I rossoblù navigano nelle zone centrali della classifica e stanno facendo finora un discreto campionato, si trovano infatti al decimo posto con 12 punti e sono reduci da una doppia vittoria contro Sampdoria e Crotone. L’ultimo risultato dell’Inter è stato, invece, la vittoria per 3 a 0 ai danni del Sassuolo: una vittoria che ha dato fiducia alla squadra anche in vista degli impegni Champions ed ha permesso ai nerazzurri di posizionarsi attualmente al secondo posto in classifica, alle spalle del Milan.

Dove vedere Inter Bologna: l’orario del match

Inter e Bologna si sfideranno Sabato 05 Dicembre alle ore 20:45. Lo stadio che ospiterà il match sarà il Giuseppe Meazza in San Siro. L’arbitro designato per questa partita è Paolo Valeri, della sezione di Roma 2.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Inter Bologna

Il match tra Inter e Bologna, valido per la decima giornata della Serie A TIM, sarà trasmesso da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese). Gli abbonati a Dazn e a Sky potranno assistere al match sul canale 209 di Sky (DAZN 1). Tutti coloro che sono abbonati a Dazn potranno assistere al match anche in streaming, tramite il sito internet di Dazn e tramite l’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.