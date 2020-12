Serie A, dove vedere Parma Benevento streaming e diretta tv

Serie A, ecco dove vedere Parma Benevento in streaming e in tv.

Allo Stadio Ennio Tardini va in scena il match Parma – Benevento, gara valida per la decima giornata di Serie A.

Il Parma è reduce da un’importantissima vittoria contro il Genoa in zona salvezza, grazie a un’altra doppietta di Gervinho. I ducali hanno lasciato così la zona retrocessione e ora sono sedicesimi con 9 punti. Una posizione comunque non così tranquilla ma i ducali hanno dato segnali positivi e hanno trovato una vittoria in campionato a cinque giornate di distanza dall’ultima volta.

Il Benevento invece ha fermato la Juventus sull’1-1 al Vigorito la scorsa settimana. La squadra campana, dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, hanno vinto 1-0 contro la Fiorentina al Franchi e pareggiato contro la Juventus. La classifica dice quattordicesimo posto e 10 punti conquistati nelle prime nove giornate.

Sarà la prima volta in assoluto che le due squadre si affronteranno in una competizione ufficiale. I due allenatori invece già hanno affrontato le rispettive rivali. Bilancio positivo per Inzaghi: contro il Parma, ha trovato tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Liverani invece non ha mai vinto in tre sfide contro il Benevento.

Il fischio d’inizio di Parma – Benevento è in programma alle ore 15 e l’arbitro della gara sarà Juan Luca Sacchi.

Dove vedere Parma Benevento tv

La sfida di Serie A tra Parma e Benevento sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport (canale 253 satellite, 484 digitale terrestre) con collegamento prepartita a partire dalle ore 14.

Dove vedere Parma Benevento streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Parma – Benevento anche in streaming su Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per chi non vuole proprio perdersi le emozioni del match di Serie A c’è anche Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport e scaricando l’applicazione potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.