Serie A, dove vedere Sassuolo Benevento streaming e diretta tv

Serie A, ecco dove vedere Sassuolo Benevento in streaming e in tv.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena il match Sassuolo – Benevento, anticipo del venerdì dell’undicesima giornata di Serie A.

Il Sassuolo, dopo non aver perso nemmeno una partita nelle prime otto giornate, ha perso 3-0 contro l’Inter alla nona e trovato uno 0-0 nella scorsa giornata contro la Roma. La classifica dei neroverdi resta comunque di altissimo livello: quinto posto a 19 punti, solo -2 dall’Inter seconda.

Il Benevento invece sta attraversando un buon momento di forma. Le cinque sconfitte consecutive sono state archiviate con una vittoria sulla Fiorentina al Franchi e due pareggi contro Juventus e Parma. I campani si sono allontanati dalle zone calde della classifica e attualmente sono tredicesimi a quota 11 punti.

I precedenti tra Sassuolo e Benevento sono solo quattro e non sorridono al Benevento. I giallorossi infatti, in quattro precedenti, non hanno mai vinto contro il Sassuolo. Gli emiliani hanno vinto due volte in Lega Pro nel campionato 2005/2006 e nell’unica stagione dei sanniti in Serie A, nel 2017/2018, ci fu una vittoria per il Sassuolo a Benevento e un pareggio in terra emiliana.

Il fischio d’inizio di Sassuolo – Benevento è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà Simone Sozza.

Dove vedere Sassuolo Benevento tv

La sfida di Serie A tra Sassuolo e Benevento sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Serie A (canale 202 satellite, 483 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251) con collegamento prepartita dalle ore 20. Per seguire il match in alta definizione bisognerà semplicemente collegarsi a Sky Sport Serie A HD (canale 241 satellite, 472 digitale terrestre).

Dove vedere Sassuolo Benevento streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, la partita Sassuolo – Benevento è possibile seguirla in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per il sistema Android sia per iOS.

Ma non solo Sky Go: per coloro che non vogliono perdersi le emozioni del match è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.