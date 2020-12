DOVE VEDERE SPEZIA LAZIO IN TV E IN STREAMING – Per la decima giornata del campionato di calcio di Serie A si affrontano due squadre partite con obiettivi ed ambizioni ben diversi, ma attualmente divise da soli quattro punti in classifica dopo nove partite. Merito della Spezia, autore fin qui di un ottimo campionato (10 punti conquistati e 14° posto), ma anche demerito di una Lazio troppo discontinua e apparentemente in difficoltà a sostenere il doppio impegno campionato-Champions League. 14 i punti dei biancocelesti, che martedì prossimo affrontano il Brugge per chiudere il discorso (basterà un pareggio) ed assicurarsi gli ottavi di finale.

Dove vedere Spezia Lazio, quando si gioca

Il match si disputerà sabato 5 dicembre alle ore 15. La sfida avrà luogo allo Stadio Orogel-Dino Manuzzi di Cesena, impianto che ospiterà tutti i match degli spezzini in questo primo campionato di Serie A della loro storia.

Dove vedere Spezia Lazio, i precedenti

Essendo la prima stagione in A dei padroni di casa, la sfida sarà un inedito nella storia del campionato italiano. C’è un unico precedente, che riguarda la Coppa Italia e risale addirittura al 1941: 2-5 allo stadio Picco di La Spezia, con una secca vittoria dei laziali.

Dove vedere Spezia Lazio, probabili formazioni

Lo Spezia (4-3-3) si schiera così: Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

La Lazio (3-5-2) si schiera così: Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.

Serie A, SKY o DAZN? Ecco dove vedere Spezia Lazio in streaming e in tv

Il match sarà disponibile in diretta televisiva su SKY, sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite). In telecronaca ci saranno Dario Massara e Lorenzo Minotti.

Ovviamente, essendo la partita un’esclusiva Sky, si potrà seguire il match anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Gli utenti Sky potranno infatti vedere il match attraverso Sky Go sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale del portale, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando prima la app disponibile sia per iOS che per Android.