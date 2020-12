Suarez caso politico, Paratici parlò anche con un ministro!

MISTERO SUAREZ S’INFITTISCE E SPUNTA TELEFONATA CON MINISTRO DEI TRASPORTI – Come ormai circola da giorni su molte testate giornalistiche, non solo sportive, il caso della trattativa per il tentato passaggio di Luis Suarez alla Juventus ha ripreso banco e spuntano inquietanti retroscena.

Adesso la Juventus, nell’ambito delle indagini svolte dal magistrato Cantone, rischia davvero grosso (clicca qui per sapere cosa rischiano i bianconeri) e la situazione si trova in un punto critico dal momento che sempre più attori stanno finendo nel registro degli indagati.

Tra gli ultimi, in ordine di tempo, e più altisonanti elementi giudiziale figura un’intercettazione telefonica tra il CFO bianconero Fabio Paratici e la Ministra Paola De Micheli, a capo del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sua conterranea e cara amica d’infanzia.

Paratici Ministro De Micheli, i contatti con la politica

Insomma il dirigente bianconero per portare a Torino il campione uruguagio, vista la saturità di slot per extra-comunitari, ha tentato di sfruttare a dovere anche i suoi agganci nella Capitale rivolgendosi al Ministro De Micheli.

Infatti la presunta funzione del membro del Governo Conte II è stata quella di porre in contatto l’ex difensore con il capo del gabinetto del Ministero dell’Interno, Bruno Frattasi.

La deputata De Micheli, in una nota, ha tenuto precisare di aver contattato il funzionario politico solo perché non era a conoscenza della procedura specifica per far ottenere il passaporto italiano ad un cittadino straniero tirandosi, almeno con le dichiarazioni, al di fuori dall’occhio del ciclone. Destano più sospetti, invece, le parole dello stesso Frattali che sostiene di aver catalizzato, su richiesta del legale sabaudo Chiappero, “per cortesia istituzionale” il trasferimento dei fascicoli al dipartimento competente, rappresentato dal vice-prefetto Antonella Dinacci. Allo stesso tempo, Frattali, ha confessato di non sapere che la questione riguardasse la Juventus né tanto meno Luis Suarez ma “come capita spesso” ricevette solamente una generica “richiesta per chiarimenti procedurali“.

Insomma, il primo contatto del ministro ha lanciato la palla ad un nuovo elemento, la Dinacci, la principale interlocutrice telefonica con il club calcistico nell’ambito di questa controversa trattativa di calciomercato.

Sembra chiaro che la società bianconera, al termine della scorsa sessione di mercato, abbia adottato tutte le mosse in sua facoltà per accasarsi uno dei n°9 più prolifici della storia mediante la concessione di un passaporto italiano. Allo stesso tempo va puntualizzato che la Liga spagnola, da sempre, riconosce lo status di comunitario al sudamericano in quanto la moglie e i suoi figli possiedono un regolare passaporto del nostro Paese.

Il punto della situazione

Le accuse nei confronti della Juventus sono quelle di aver “preventivamente comunicato al giocatore i contenuti della prova, giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio dell’esame” per ottenere un vantaggio, sul piano dell’immagine, sia per il club di Agnelli che per l’Ateneo umbro. Mentre, finora, i progressi degli organi giudiziari hanno sospeso, per 8 mesi, la rettrice e il direttore dell’Università oltre a tutti i professori che esaminarono il calciatore. Inoltre sia il CFO juventino Fabio Paratici che lo storico avvocato Luigi Chiappero sono attualmente indagati per “false dichiarazioni al pm”.