In questo mese di dicembre pieno di impegni, la Serie A da domani fino a lunedì scenderà di nuovo in campo per la decima giornata di campionato che non vedrà nessuna delle big incontrarsi tra loro. Sabato pomeriggio sarà la volta di Lazio e Juventus che saranno impegnate rispettivamente contro lo Spezia (ore 15, a Cesena) e il Torino (derby della Mole ore 18), alle ore 20.45 invece scenderà in campo l’Inter che ospiterà il Bologna.

Il lunch match della domenica (ore 12.30) si giocherà al Bentegodi dove sarà in programma Verona-Cagliari, mentre alle ore 15 tre match in contemporanea, ovvero Parma-Benevento, Roma-Sassuolo e Udinese-Atalanta.

Alle ore 18 ecco di scena Crotone-Napoli, mentre il posticipo domenicale (ore 20.45) metterà di fronte Sampdoria-Milan; chiuderà il decimo turno la sfida di lunedì sera (ore 20.45) tra Fiorentina-Genoa.

Telecronisti Serie A, 10.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Spezia-Lazio, sabato 5 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Lorenzo Minotti

Juventus-Torino, sabato 5 dicembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Luca Marchegiani

Inter-Bologna, sabato 5 dicembre ore 20.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Massimo Gobbi

Verona-Cagliari, domenica 6 dicembre ore 12.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Dario Marcolin

Parma-Benevento, domenica 6 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie 253)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Luca Pellegrini

Roma-Sassuolo, domenica 6 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Fernando Orsi

Udinese-Atalanta, domenica 6 dicembre ore 15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Massimo Donati

Crotone-Napoli, domenica 6 dicembre ore 18 ( Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Sampdoria-Milan, domenica 6 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport Serie A 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini

Fiorentina-Genoa, lunedì 7 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Giancarlo Marocchi