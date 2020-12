Dopo il turno conclusivo delle coppe europee che ha visto le squadre italiane tutte qualificate tranne l’Inter, questa sera con l’anticipo delle ore 20.45 tra Sassuolo-Benevento, comincerà l’undicesima giornata di Serie A, turno che non vedrà nessun big match ma che domani prevede due sfide salvezza molto importanti come Crotone-Spezia (ore 15) e Torino-Udinese (ore 18), mentre l’anticipo serale vedrà in campo Lazio-Verona (ore 20.45).

Domenica invece si partirà con il classico lunch match (ore 12.30) tra Cagliari-Inter, per arrivare alle 15 con tre incontri in contemporanea, ovvero Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma e Napoli-Sampdoria. La giornata di campionato si chiuderà con Juventus e Milan che saranno impegnate rispettivamente contro Genoa (in trasferta ore 18) e Parma (in casa ore 20.45).

Telecronisti Serie A, 11.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Sassuolo-Benevento, venerdì 11 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Giancarlo Marocchi

Crotone-Spezia, sabato 12 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

Torino-Udinese, sabato 12 dicembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251))

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Renato Zaccarelli

Lazio-Verona, sabato 12 dicembre ore 20.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Da ufficializzare, commento:

Cagliari-Inter, domenica 12 dicembre ore 12.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Da ufficializzare, commento:

Atalanta-Fiorentina, domenica 13 dicembre ore 15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Da ufficializzare, commento:

Bologna-Roma, domenica 13 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Napoli-Sampdoria, domenica 13 dicembre ore 15 ( Sky Sport Serie 253)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Fernando Orsi

Genoa-Juventus, domenica 13 dicembre ore 18 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport Serie A 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Lorenzo Minotti

Milan-Parma, domenica 13 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini