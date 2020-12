Udinese-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – Da una parte i bianconeri friulani che vengono da tre risultati (due vittorie e un pareggio) che vogliono consolidarsi a metà classifica, dall’altra i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini che vogliono ritrovare non solo un colpo esterno decisivo ai fini della classifica, ma anche un po’ di serenità. Sarà una partita apertissima, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Udinese-Atalanta probabili formazioni: le scelte degli allenatori

Qui Atalanta – Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2, ma con qualche novità. Sutalo, Djimsiti e Romero a comporre la difesa orobica, Hateboer sulla fascia destra, Robin Gosens a sinistra, il duo Freuler-De Roon a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Papu Gomez sulla trequarti del campo a sostenere la coppia composta da Ilicic e Zapata.

Qui Udinese – Per quanto riguarda l’Udinese, 3-5-2 puntato a bloccare gli attacchi nerazzurri: Forestieri e Pussetto in attacco; Pereira, Larsen, Jajalo, De Paul e Zeegelaar a comporre la linea mediana del campo. Retroguardia difensiva composta da Becao, Nuytinck e Samir.

