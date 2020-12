Udinese Atalanta rinviata: ecco quando si giocherà

Udinese Atalanta rinviata – La partita Udinese – Atalanta, gara valida per la decima giornata di Serie A, è stata rinviata. Il match doveva giocarci oggi alle ore 15 ma la pioggia torrenziale che si è abbattuta sul Friuli ha reso impraticabile la disputa della gara. Un primo sopralluogo dell’arbitro La Penna con i due capitani De Paul e Toloi alle ore 15 ha dato esito negativo: il pallone non rimbalzava in quasi nessuna zona del campo. Una seconda prova è stata effettuata alle ore 15:30, ma la situazione non è migliorata: la pioggia non ha smesso di battere forte sul campo ma si è deciso di aspettare altri dieci minuti. L’ultimo sopralluogo, alle 15:45, però ha confermato il tutto: campo impraticabile, partita rinviata definitivamente a data da destinarsi.

Udinese Atalanta rinviata, recupero a gennaio?

Ma adesso quando si potrà rigiocare questa gara? L’Atalanta giocherà sicuramente in Europa, solo dopo il match contro l’Ajax di mercoledì saprà se in Champions o Europa League e, quindi, non sarà facile trovare una data disponibile. La fase a eliminazione diretta delle competizioni europee prenderanno il via a febbraio, quindi molto probabilmente Udinese – Atalanta potrà giocarsi a gennaio. Visti anche gli impegni in Coppa Italia, gli unici due giorni disponibili dovrebbero essere giovedì 21 e giovedì 28. Si dovrà aspettare solo la comunicazione ufficiale della Lega.