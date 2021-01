La Lazio vince il derby contro la Roma per 3-0 dopo un match giocato in maniera esemplare al contrario di quello che pensava l’ex attaccante giallorosso Ruggiero Rizzitelli, che ad inizio settimana aveva sbeffeggiato i rivali cittadini con questa dichiarazione: “Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra“. Senza dubbio un’uscita infelice da un ex giocatore, che oltretutto lavora nel canale televisivo ufficiale del club e che alla fine si è rivelato un boomerang, anche perchè alla fine della gara i due giocatori biancocelesti Caceido e Cataldi hanno prontamente risposto sui social al giallorosso che molto probabilmente una cosa del genere se l’aspettava.

Il primo è stato l’attaccante ecuadoregno che dal suo profilo Twitter ha cinguettato: “Meno male che era un’amichevole, ragazzi“, accompagnato il tutto da due emoticon che ridono a crepapelle; subito dopo ha rincarato la dose il centrocampista romano che dalla sua pagina Instagram ha postato: “Piccola squadra… amichevole“. Frasi che non lasciano spazio a nessun tipo di interpretazione, e sicuramente avranno fatto capire a Rizzitelli che è meglio non parlare in quel modo di un avversario, soprattutto alla vigilia del derby, ma in questo verrebbe da dire: chi è causa del suo mal pianga sé stesso….. Arrivederci al prossimo derby.

Il tweet di Caceido