La Lazio di mister Simone Inzaghi in questo 2021 appena iniziato dovrà cercare di recuperare il terreno perso in campionato e in questo mese di gennaio sarà impegnato in sei match che non potranno essere sbagliati se si vuole aspirare almeno per il quarto posto che darebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Due saranno le gare clou che aspetteranno Immobile e compagni: la prima è sicuramente il derby contro la Roma mentre il secondo è la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta che aprirà le danze per quanto riguarda il girone di ritorno.

Il mese di febbraio oltre al big match contro l’Inter al Meazza, vedrà in programma l’andata degli ottavi di finale Champions League con la sfida quasi impossibile contro i campioni d’Europa del Bayern Monaco che invece ospiteranno i capitolini il mese successivo, mese che si aprirà con la gara dell’Allianz Stadium, avversario la Juventus campione d’Italia. Ricordiamo che l’ultima sosta stagionale ci sarà domenica 28 marzo, mentre la settimana successiva tutti in campo il sabato di Pasqua con la Lazio che ospiterà lo Spezia.

Calendario Lazio: il programma completo fino al sabato di Pasqua

15ª GIORNATA

Genoa-Lazio: domenica 3 gennaio, ore 15 (Sky)

16ª GIORNATA

Lazio-Fiorentina: mercoledì 6 gennaio ore 15 (DAZN)

17ª GIORNATA

Parma-Lazio: domenica 10 gennaio ore 15 (Sky)

18ª GIORNATA

Lazio-Roma: venerdì 15 gennaio ore 15 (Sky)

Coppa Italia, ottavi di finale

Lazio-Parma: giovedì 21 gennaio ore 21.15 (Rai 2)

19ª GIORNATA

Lazio-Sassuolo: domenica 24 gennaio ore 15 (Sky)

20ª GIORNATA

Atalanta-Lazio: domenica 31 gennaio ore 15 (DAZN)

21ª GIORNATA

Lazio-Cagliari: domenica 7 febbraio ore 15 (Sky)

22ª GIORNATA

Inter-Lazio: domenica 14 febbraio ore 20.45 (Sky)

23ª GIORNATA

Lazio-Sampdoria: sabato 20 febbraio ore 15 (Sky)

Andata ottavi di finale Champions League

Lazio-Bayern Monaco: martedì 23 febbraio ore 21 (Sky)

24ª GIORNATA

Bologna-Lazio: sabato 27 febbraio ore 18 (Sky)

25ª GIORNATA

Lazio-Torino: martedì 2 marzo, orario da definire (Sky)

26ª GIORNATA

Juventus-Lazio: sabato 6 marzo ore 20.45 (DAZN)

27ª GIORNATA

Lazio-Crotone: venerdì 12 marzo ore 15 (Sky)

Ritorno ottavi di finale Champions League

Bayern Monaco-Lazio: mercoledì 17 marzo ore 21 (Sky)

28ª GIORNATA

Udinese-Lazio, domenica 21 marzo ore 15 (DAZN)

29ª GIORNATA

Lazio-Spezia: sabato 3 aprile ore 15 (DAZN)