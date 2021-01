Probabili formazioni Genoa-Lazio: alcuni ballottaggi per i due tecnici

Domenica alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova (a porte chiuse) si disputerà il match tra Genoa-Lazio, valevole per la 15.a giornata del campionato di Serie A. In classifica i biancocelesti si trovano all’ottavo posto con 21 punti, mentre i rossoblu al terz’ultimo con 10. Sono ancora parecchi i ballottaggi che i due allenatori dovranno sciogliere in queste ultime ore, prima dell’inizio della sfida.

Probabili formazioni Genoa-Lazio: ecco le possibili scelte di Ballardini e S. Inzaghi

Il tecnico dei liguri Ballarini degli infortunati Cassata, Biraschi, Pellegrini, Sturaro, Parigini e Marchetti; il modulo sarà il 3-5-2, con Perin tra i pali, terzetto difensivo Masiello, Criscito e ballottaggio al centro tra Goldaniga e Zapata; a centrocampo il dubbio è sulla fascia destra tra Ghiglione e Zappacosta, mentre a sinistra agirà Czyborra, l’ex Badelj perno centrale con Lerager e Behrami interni. In attacco Shomurodov giocherà insieme a Scamacca o Destro con quest’ultimo leggermente favorito.

Diffidati: Badelj, Goldaniga, Bani.

L’allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi non potrà contare, oltre al lungodegente Lulic, sugli infortunati Fares, Parolo e Correa; recuperati in extremis Acerbi e Lucas Leiva che solamente alla vigilia si deciderà di farli scendere in campo o meno. Anche per i romani modulo 3-5-2 con Reina in Porta, in difesa Patric, Hoedt e Radu (o Acerbi), i quinti di centrocampo Lazzari e Marusic, mentre al centro Escalante (o Lucas Leiva) dove vicino a lui agiranno Milinkovic-Savic a destra e Luis Alberto a sinistra. In avanti vicino all’insostituibile Immobile, dubbio tra Caceido e Muriqui con l’ecuadoregno che dovrebbe partire dall’inizio.

Diffidati: Caicedo, Fares, Lucas Leiva.

Probabili formazioni Genoa-Lazio

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Shomurodov, Destro.

LAZIO: (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caceido, Immobile.