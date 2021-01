Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Tardini (a porte chiuse) si disputerà il match Parma-Lazio valevole per la 16.a giornata di campionato; i ducali giovedì hanno visto il ritorno in panchina di Roberto D’Aversa che dopo quattro stagioni in Emilia è tornato per sostituire l’esonerato Fabio Liverani che aveva perso le ultime quatto partite con il terzultimo posto in classifica. Per i biancocelesti di mister Simone Inzaghi la classifica recita ottavo posto con 25 punti e dunque dovranno fare di tutto per risalire a cominciare dalla trasferta emiliana.

Probabili formazioni Parma-Lazio: ecco le scelte di D’Aversa e Inzaghi

Qui Parma: D’Aversa per il suo nuovo esordio ritroverà Osorio in difesa e Gervinho in attacco che erano fermi per infortunio; il modulo sarà 4-3-3 con Sepe tra i pali, nel reparto arretrato affianco al venezuelano ci sarà Bruno Alves, ai loro lati Busi e Pezzella; a centrocampo con Brugman regista ci saranno Hernani a destra e Kurtic a sinistra. In avanti vicino l’ivoriano, sugli esterni agiranno Brunetta e uno tra Inglese e Cornelius.

Indisponibili: Grassi, Kucka, Iacoponi, Nicolussi Caviglia, Gagliolo e Karamoh.

Diffidati: Hernani

Qui Lazio: Inzaghi attuerà il suo solito 3-5-2 che dovrebbe vedere Strakosha in porta, terzetto difensivo formato da Luiz Felipe (favorito su Patric), Acerbi e Radu, a centrocampo nel ruolo di regista tornerà Leiva dopo aver scontato un turno di squalifica, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto interi, mentre Lazzari e Marusic agiranno da esterni. In avanti vicino all’imprescindibile Immobile, ballottaggio tra Caicedo e Muriqui l’ecuadoregno leggermente favorito.

Indisponibili: Fares, Correa, Lulic

Diffidati: Caicedo, Fares, Hoedt, Escalante