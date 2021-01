Probabili formazioni Sassuolo Genoa: le scelte dei tecnici

Probabili formazioni Sassuolo Genoa, le scelte dei due tecnici. Nel ‘match’ della 16.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno il Sassuolo del tecnico Roberto De Zerbi e il Genoa di Davide Ballardini.

La Serie A procede a passi spediti in questo nuovo 2021: ritmi indiavolati per tutti, compreso il Sassuolo di Roberto De Zerbi, atteso dal confronto contro il Genoa di Davide Ballardini. Emiliani ridimensionati dalla cinquina subita al ‘Gewiss Stadium’ contro una straripante Atalanta e scivolati fuori dalla zona Champions League, campanello d’allarme da non sottovalutare in vista del prosieguo del campionato. Un punto d’oro invece per i liguri, bravi a strappare un 1-1 alla Lazio nell’ultimo turno: decisivo il goal di Destro, utile per rispondere a Immobile, a segno su calcio di rigore nel primo tempo del ‘Ferraris’. In questa pagina tutte le informazioni sulle probabili formazioni Sassuolo Genoa.

Probabili formazioni Sassuolo Genoa: De Zerbi si affida a Caputo, dubbio per Ballardini

QUI SASSUOLO – Davanti a Consigli, nel consueto 4-2-3-1, potrebbero esserci diversi cambi rispetto al ko con l’Atalanta. Sulle fasce potrebbe esserci spazio per Toljan (da valutare le condizioni di Rogerio, ko prima della Sampdoria) e Marlon, che a Bergamo non ha giocato per precauzione; in mezzo al campo Locatelli con Obiang che potrebbe trovare spazio nuovamente in mezzo al campo (leggermente dietro Bourabia, Lopez e capitan Magnanelli); in attacco da valutare Djuricic, assente a Bergamo per ‘punizione’, mentre se la giocano Haraslin e Defrel in avanti al posto di Boga e Caputo.

QUI GENOA – Nel Genoa di Ballardini dovrebbe essere confermato il 3-5-2: dietro a Perin, Radovanovic rimpiazzerà al centro della difesa l’infortunato Zapata insieme ai confermatissimi Masiello e Criscito; a centrocampo Lerager potrebbe avvicendare Rovella mentre il ballottaggio è Ghiglione-Zappacosta sull’out di destra (ancora favorito il secondo), con Czyborra verso la conferma a sinistra; in attacco possibile la fiducia dal 1′ a Shomurodov, autore dell’assist per la rete di Destro contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO GENOA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Shomurodov, Destro