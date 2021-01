Serie A DAZN 16a giornata: il programma delle gare

Serie A DAZN 16a giornata: il programma dei match trasmessi. La nuova stagione della Serie A è appena iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Le emozioni della Serie A DAZN proseguono anche durante il primo weekend di gennaio con la sedicesima giornata di andata e con il turno infrasettimanale dell’ Epifania.

Sedicesimo turno di campionato della Serie A su DAZN che si giocherà interamente oggi, mercoledì 06 gennaio 2021. Si parte alle ore 15:00 con Bologna-Udinese: il Bologna ospita l’Udinese di Gotti alla ricerca di una vittoria che in casa manca da più di un mese. Le due squadre cercano punti per garantirsi una salvezza tranquilla. In contemporanea alle ore 15:00 in programma anche l’altro match Lazio-Fiorentina: dopo le due trasferte di Milano e Genova, la Lazio torna all’Olimpico per continuare la sua risalita in classifica. Simone Inzaghi sfida la Fiorentina di Prandelli. Chiude il turno infrasettimanale la gara delle ore 18:00 del San Paolo tra Napoli-Spezia: allo stadio Diego Armando Maradona, Gattuso e il Napoli ospitano la neopromossa Spezia. Ai liguri la vittoria in trasferta manca da due mesi. Andiamo dunque a scoprire insieme le gare trasmesse e il palinsesto Serie A DAZN 16a giornata di campionato.

Palinsesto Serie A DAZN 16a giornata: i match trasmessi

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale TV DAZN1, in onda su Sky al numero 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il palinsesto Serie A DAZN 16a giornata di Serie A TIM.

Mercoledì 06 Gennaio 2021

Ore 15.00 Serie A 16a Giornata: Bologna vs Udinese – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.50) dal Dall’Ara di Bologna

Ore 15.00 Serie A 15a Giornata: Lazio vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1+ (Sky canale 212)

Prepartita (ore 14.45) dallo Stadio Olimpico di Roma

Ore 18.00 Serie A 16a Giornata: Napoli vs Spezia – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 17.40) dallo Stadio Maradona di Napoli

