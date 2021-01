Dopo la pausa di fine 2020 domenica tornerà il campionato di Serie A con i match della 15.a giornata, che al contrario di quanto accade ormai tutte le settimane, si disputerà in unico giorno. Non sono previsti big match, con le squadre prime in classifica che cercheranno di allungare, mentre quelle della zona calda dovranno cominciare a cambiare il passo.

La prima gara (ore 12.30) del 2021 sarà quella del Meazza tra Inter-Crotone, mentre alle ore 15 saranno ben sette gli incontri in temporanea dove spicca sicuramente Atalanta-Sassuolo, ma anche la sfida a distanza tra le città di Roma e Genova con Genoa-Lazio e Roma-Sampdoria e il derby dell’Appennino Fiorentina-Bologna. Le altre partite del pomeriggio vedranno in campo Cagliari-Napoli, Parma-Torino e Spezia-Verona. Il programma si chiuderà con Benevento-Milan (ore 18) e Juventus-Udinese (ore 20.45).

Telecronisti Serie A, 15.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Inter-Crotone, domenica 3 gennaio ore 12.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Giuseppe Bergomi

Atalanta-Sassuolo, domenica 3 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie 253)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Luca Marchegiani

Cagliari-Napoli, domenica 3 gennaio ore 15 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 256)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Massimo Ambrosini

Fiorentina-Bologna, domenica 3 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie 254)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Massimo Ambrosini

Genoa-Lazio, domenica 3 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Fernando Orsi

Parma-Torino, domenica 3 gennaio ore 15 (DAZN, DAZN1+ 212)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Massimo Gobbi

Roma-Sampdoria, domenica 3 gennaio ore 15 (DAZN, DAZN 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Massimo Donati

Spezia-Verona, domenica 3 gennaio ore 15 ( Sky Sport Serie A 255)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

Benevento-Milan, domenica 3 gennaio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Daniele Adani

Juventus-Udinese, domenica 3 gennaio ore 20.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Roberto Cravero