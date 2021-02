Atalanta, Maehle e Hateboer fermi ai box. Fascia destra ancora a Sutalo?

Dopo aver conquistato la quinta finale di Coppa Italia battendo il Napoli per 3-1, l’Atalanta si prepara ad affrontare il Cagliari per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. In Sardegna i nerazzurri di Gasperini proveranno a fare un colpo esterno molto importante ai fini della classifica: il quarto posto è distante solo tre punti, ma in un contesto così equilibrato come questo, è necessario avere continuità (specialmente contro le cosiddette “piccole”). Nonostante l’ottimo rendimento di Sutalo, la Dea dovrà fare a meno non solo di Hateboer, ma anche di Maehle: complicando ulteriormente le cose per quanto concerne la fascia destra. Ecco la situazione.

Fascia destra in piena emergenza – Come riportato dal sito ufficiale (atalanta.it), i due esterni destri hanno svolto un lavoro differenziato al Centro Bortolotti di Zingonia. Se da una parte la situazione di Hans era prevedibile (si parla addirittura di una operazione chirurgica), su Maehle le cose si sono notevolmente complicate. Il taglio al piede ha condizionato l’attuale numero 3 atalantino, e la presenza alla Sardegna Arena di Cagliari contro i rossoblu si allontana sempre di più. Se il danese non dovesse farcela, Bosko Sutalo verrà nuovamente schierato sulla fascia vista l’ottima prestazione con il Napoli in Coppa Italia.