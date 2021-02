Cagliari-Atalanta probabili formazioni: tridente Pessina, Ilicic e Zapata?

Cagliari-Atalanta probabili formazioni: stimoli giusti per tre punti essenziali – Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia battendo il Napoli per 3-1, l’Atalanta ha il morale alle stelle, e l’obiettivo è quello di replicare anche in campionato. Il prossimo avversario è un Cagliari alla ricerca di un successo per lasciare la zona retrocessione. Sarà una partita apertissima, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.