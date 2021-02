DAZN Serie A 22a giornata: il programma dei match trasmessi. La nuova stagione della Serie A è appena iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Le emozioni della Serie A DAZN proseguono anche durante il primo weekend di febbraio con la ventiduesima giornata, la terza del girone di ritorno.

DAZN Serie A 22a giornata che si aprirà ufficialmente sabato 13 febbraio 2021 con l’anticipo delle 20:45 dello stadio Alberto Picco di La Spezia tra Spezia-Milan: a La Spezia arriva il Milan, determinato a fare risultato prima del derby della Madonnina. L’obiettivo? Mandare un messaggio alle dirette concorrenti per la lotta scudetto. Segui la DAZN Serie A 22a giornata in live streaming.

DAZN Serie A 22a giornata, il programma di domenica. Nella giornata di domenica 14 febbraio 2021, giorno di San Valentino, doppio appuntamento in diretta sull’applicazione streaming. Alle 12:30 di scena il ‘lunch match’ tra Roma-Udinese: la Roma ospita l’Udinese, una squadra che fatica a trovare continuità in fase realizzativa. All’Olimpico gli uomini di Fonseca hanno un rendimento migliore che in trasferta: riusciranno a vincere? Sempre domenica, ma alle ore 15:00 in campo anche Sampdoria-Fiorentina: per Prandelli è stato un derby, ora è la sfida alla Sampdoria di Ranieri che all’andata ha vinto al Franchi per 2-1. Segui la Serie A TIM su DAZN! Andiamo dunque a scoprire insieme le gare trasmesse e il palinsesto DAZN Serie A 22a giornata di campionato.

Palinsesto DAZN Serie A 22a giornata: i match trasmessi

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale TV DAZN1, in onda su Sky al numero 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il palinsesto DAZN Serie A 22a giornata di Serie A TIM.

Sabato 13 Febbraio 2021

Ore 20.45 Serie A 22a Giornata: Spezia vs Milan – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dallo Stadio Picco di La Spezia

Segui SPEZIA-MILAN in diretta streaming su DAZN

Domenica 14 Febbraio 2021

Ore 12.30 Serie A 22a Giornata: Roma vs Udinese – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.10) dallo Stadio Olimpico di Roma

Segui ROMA-UDINESE in diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 Serie A 22a Giornata: Sampdoria vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Segui SAMPDORIA-FIORENTINA in diretta streaming su DAZN