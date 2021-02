DAZN Serie A 23a giornata: il programma dei match trasmessi. La nuova stagione della Serie A DAZN proseguono anche durante il terzo weekend di febbraio con la ventitreesima giornata, la quarta del girone di ritorno. . La nuova stagione della Serie A è appena iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Le emozioni dellaproseguono anche durante il terzo weekend di febbraio con la ventitreesima giornata, la quarta del girone di ritorno.

DAZN Serie A 23a giornata che si aprirà ufficialmente sabato 20 febbraio 2021 con l’anticipo delle 20:45 del Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo-Bologna: quasi un derby, quello tra Sassuolo e Bologna, con le due squadre emiliane che si sfidano per raccogliere punti pesanti e trovare conferme. Chi vincerà? Segui la Serie A TIM su DAZN! Nella giornata di domenica 21 febbraio 2021 doppio appuntamento in diretta sull’applicazione streaming. Si parte all’ora di pranzo, alle 12:30, con la sfida-salvezza del Tardini Parma-Udinese: al Tardini va in scena un lunch-match che può decidere molto nella lotta per non retrocedere. Chi avrà la meglio, Parma o Udinese?

Sempre domenica, ma alle 15:00 di scena il ‘big match’ nonchè Derby della Madonnina tra Milan-Inter: mai, negli ultimi anni, si è arrivati al derby di Milano come in questa stagione: è una partita che vale tantissimo sia per il Milan che per l’Inter, in ottica scudetto. Andiamo dunque a scoprire insieme le gare trasmesse e il palinsesto DAZN Serie A 23a giornata di campionato.

Palinsesto DAZN Serie A 23a giornata: i match trasmessi

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale TV DAZN1, in onda su Sky al numero 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il palinsesto DAZN Serie A 22a giornata di Serie A TIM.

Sabato 20 Febbraio 2021

Ore 20.45 Serie A 23a Giornata: Sassuolo vs Bologna – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.30) dal Mapei Stadium di Reggio Emilia

Domenica 21 Febbraio 2021

Ore 12.30 Serie A 23a Giornata: Parma vs Udinese – LIVE ANCHE SU DAZN1+ (Sky canale 212)

Ore 15.00 Serie A 23a Giornata: Milan vs Inter – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.30) dallo Stadio Meazza di Milano

