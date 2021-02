Doppio Veretout e Pedro: Roma 3^, Udinese ko 3-0

Doppio Veretout e Pedro così la Roma batte all’Olimpico l’Udinese 3-0, salendo al terzo posto in classifica davanti a Juventus e Napoli. Il primo KO per l’Udinese che non può contrastare la doppietta di Veretout e il gol di Pedro nei minuti di recupero. Un 1° tempo, quello di Fonseca, perfetto su molti aspetti grazie anche al 3-4-2-1- schierato in formazione. Quello di oggi appare come un vero e proprio riscatto contro la Juventus di Antonio Conte.

Doppio Veretout e Pedro: mantenersi il terzo posto in classifica

La squadra di Fonseca conquista 3 punti importantissimi posizionandosi così davanti a Juventus e Napoli con +3 dalla Lazio. Un punto di lancio perfetto per i giallorossi che portano sulle spalle una sconfitta con la Juve, ma si dimostra preparata con squadre di medio bassa classifica. Un duro KO quello attutito dall’Udinese che va incontro al 3-0, al 5′ Veretout di testa batte Musso dopo un bel cross di Mancini e al 25′ sempre il centrocampista realizza il calcio di rigore fischiato su fallo di Musso su Mkhitaryan. Al 29′ la squadra di Fonseca segna il terzo gol grazie a Pellegrini ma l’arbitro Giacomelli annulla. Al minuto 93′ accade l’inaspettato, Pedro porta a segno la terza e ultima rete della gara.

Jordan Veretout firma il match

Al di là del magnifico gol di Pedro al minuto 93′, è Joardan Veretout che firma la partita. Due i gol del francese centrocampista di oggi, nove totali in Serie A, dieci in stagione e quindici con la Roma. Un riscatto per Jordan e per i giallorossi, che cercano di dimenticare la sconfitta con i bianconeri. Adesso si pensa al prossimo step!